Bildergalerie Volleyball: TV Memmingen: Volleyballerinnen mit siegreichem Spieltag in der Bezirksklasse

Die Volleyballerinnen des TV Memmingen haben am Wochenende einen erfolgreichen Spieltag bestritten. Gegen die Gäste vom VfL Großkötz setzen sich die TVM-Damen in fünf Spielsätzen mit 3:2 (14:25,25:15,19:25,25:16,15:11) durch. Für den TV Memmingen spielten Teresa Eggensberger, Belinda Kokott, Bettina Maier-Paschke, Stefanie Nadler, Marlen Pauls, Anna Rinderle, Saskia Schneider, Kerstin Steinmetz und Tina Walter.

Zwei Siege in der Bezirksklasse: TV Memmingen gewinnt auch gegen Weißenhorn

Auch in der Partie gegen TSV Weißenhorn waren die Volleyballerinnen vom TV Memmingen an diesem Spieltag erfolgreich. Hier setzten sie sich mit 3:0 (25:17,25:15,25:18) Sätzen durch. Spielort am Samstag war die Turnhalle des Vöhlin Gymnasiums.

Bezirksklasse Volleyball: Memmingen auf gutem Platz im Mittelfeld

Nach sechs Spielen rangieren die Volleyballerinnen vom TV Memmingen in der Bezirksklasse Schwaben Süd auf dem 6. Tabellenplatz. Tabellenführer ist der TSV Sonthofen II. Der SV Mauerstetten II rangiert auf dem dritten Tabellenplatz. Die Volleyballerinnen des TV Immenstadt stehen derzeit auf dem 9. und damit vorletzten Platz der Tabelle.