Volleyball-Bildergalerie: Kreisliga Süd Frauen: TV Memmingen schlägt SV Wald

Beim dritten Spiel in Mauerstetten am Samstagnachmittag hat der TV Memmingen gegen den SV Wald gewonnen. Am Ende stand es 3:0 (25:22,25:20,25:19) für die Gastmannschaft aus Memmingen. Der TV Memmingen belegt nach dem Spieltag den ersten Tabellenplatz der Kreisliga-Tabelle. Für den SV Wald spielten: Vera Dopfer, Julia Eltrich, Bettina Happ, Tatjana Hindelang, Anja Lochbrunner, Nadine März, Sonja Purschke, Ramona Raff, Sandra Trzaska. Für den TV Memmingen spielten: Teresa Barthel, Belinda Kokott, Stefanie Nadler, Anna Rinderle, Kerstin Steinmetz, Tina Walter