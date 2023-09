Bildergalerie: Viehscheid in Balderschwang: Die besten Bilder

Am Freitag stehen im Allgäu ganze fünf Viehscheide an. Einer davon fand in Balderschwang statt. 320 Tiere von vier Alpen fanden bei bestem Wetter ihren Weg ins Tal. Wie schon in Bad Hindelang, hatte eine Alpe dabei kein Kranzrind. Die zahlreichen Besucher vertrieben sich die Wartezeit an den Verkaufstständen oder an den Biertischen. Weitere Infos zum Viehscheid in Balderschwang gibt es auf allgaeuer-zeitung.de.

Noch stehen einige Viehscheide im Allgäu an. In unserem Übersichtsartikel finden Sie die restlichen Termine.