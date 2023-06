Bildergalerie: Nach Aufstieg: BFV ehrt die U 15 Junioren des FC Memmingen

Die U 15 Fußballmannschaft des FC Memmingen spielt in der kommenden Saison in der höchsten Spielklasse und darf sich mit den C-Junioren vom FC Bayern München, TSV !860 München, FC Nürnberg und vielen anderen auf dem Rasen messen. Auch Thomas Prestele, der Trainer der U 15 ist stolz auf den Erfolg der Mannschaft. In einem Interview mit der Allgäuer Zeitung spricht er über das Erfolgsgeheimnis der Mannschaft und die Highlights der Saison.

BFV würdigt Leistung der FCM-Junioren

Der BFV würdigt diese Leistung. Karlheinz Giegerich, der Kreisvorsitzende im Allgäu hat den FC Memmingen bzw. die U 15 mit einem Bayerischen Meisterwimpel und einer Meisterschale sowie Medaillen für die Spieler und Trainer, für die Bayernliga-Meisterschaft 2022/2023 ausgezeichnet. Er wünscht der Mannschaft des FC Memmingen viel Erfolg. Die Junioren des FC Memmingen sie in dieser Jahrgangsstufe der einzige schwäbische Mannschaft.