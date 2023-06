Bildergalerie: Mindelheim reist beim Frundsbergfest in die Vergangenheit zurück

Eine Zeitreise in die Vergangenheit macht derzeit die Stadt Mindelheim. Dort findet zur Zeit nämlich das Frundsbergfest statt, das die Stadt alle drei Jahre zu Ehren des ehemaligen Stadtoberhauptes Georg von Frundsberg (1473 - 1528) feiert. Er hatte seinen Sitz auf der Mindelburg oberhalb der Stadt. Elf Tage lang taucht die Stadt im Unterallgäu in die Phase der Zeitenwende zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit ein. Während des zwei Wochen dauernden Frundsbergfestes gibt es eine Vielzahl an Vorführungen, Theaterstücken, Konzerten und anderen Attraktionen zu sehen. Am Sonntag zog ein großer historischer Festumzug durch die Altstadt, bei dem die Darsteller Gefechtsformationen vorführten und Fahnenschwinger ihr Können zeigten. Danach schloss sich das historische Altstadtfest an.

Wer den Umzug verpasst hat, muss sich nicht ärgern. Am Sonntag 2. Juli, findet der Festzug ab 14:00 Uhr noch einmal in Mindelheim statt.