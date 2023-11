Bildergalerie: Männerbund "Schlaraffia bey den Sieben Schwaben" trifft sich in der Dampfsäg in Sonthofen

Ein Internationales Treffen des Männerbundes "Schlaraffia bey den Sieben Schwaben" mit 300 Gästen fand in der Dampfsäg in Sontheim statt. Dieser Männerbund wurde schon 1859 in Prag gegründet und hat ein hehres Ziel, nämlich der Kunst, dem Humor und der Freundschaft zu huldigen. Eingerahmt wird dies alles in ein Spiel, das aus Knappen, Junkern und Rittern besteht. Brechend voll war am Abend die Dampfsäg mit über 300 Gästen aus 44 "Reychen" aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Ein Abend mit den "Schlaraffia bey den Sieben Schwaben"

Der erste "Ambtliche Teil" des Festabends umfasste die Begrüßung der Mitglieder und die Einweihung der Festburg mit Schwert und Orden durch den "Fungierenden Oberschlaraffen des Äußern". Danach folgte die Begrüßung und es wurde die blaue Kerze als Zeichen der schlaraffischen Freundschaft entzündet. Nach der "Schmuspause" kam der "Nicht Ambtliche Teil" fungiert durch den Oberschlaraffen des Inneren mit der Geburtstagshymne und einigen humorvollen und lehrreichen Darbietungen einiger "Ritter". Die Darbietungen wurden zwischendurch immer wieder begleitet vom "Altschlaraffischem Orchester" sowie anerkennenden Lulu-Rufen der Menge. Am Ende wurde die blaue Kerze der Freundschaft wieder gelöscht und die Schlaraffen verließen sichtlich zufrieden das Fest.