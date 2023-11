Bildergalerie: "Kiss Forever": Cover-Band feiert im Kaminwerk ein ganz besonderes Jubiläum

Die "Kiss Forever"-Band ist am Freitag im Kaminwerk in Memmingen aufgetreten. Gegründet wurde die Kiss-Tribute-Band aus Budapest bereits 1995. An diesem Abend feierte die Band ein Jubiläum. Insgesamt war es die 1.500ste Show der Tribute-Band, die 2012 bei einer Internetabstimmung von über 200 Kiss-Tribute-Bands weltweit den 2. Platz belegte. Die Band hat selbstverständlich alle Songs von Kiss im Repertoire.