Stadtsaal

Kaufbeuren

Sigi Schwab

Klaus Hampl

Klarinette

Magnus Dauner

Perkussion

Heiko Jung

Unter dem Namen "Camerata Bavarese" musizierten iman der Gitarre undan der. Das Jazz-Quartett ergänzten kongenial) und(Bass). In 90 Minuten entführten die Klangkünstler 200 aufmerksame Zuhörer in die barocke Klassik, aber auch in den indischen und afroamerikanischen Kulturkreis.