Bildergalerie: Halloween 2023: So verkleideten sich die Promis

Schaurig schöner Gruselspaß ist an Halloween, dem Abend vor Allerheiligen, angesagt. Der Brauch, den ursprünglich irische Auswanderer nach Amerika brachten, ist heutzutage eine typisch amerikanische Tradition. Und dort wird der gruseligste Tag im Jahr ausgiebig gefeiert. Während verkleidete Kinder von Tür zu Tür ziehen und nach Süßigkeiten fragen, feiern die Erwachsenen ausgelassene Partys. Auch die Stars und Sternchen bilden da keine Ausnahme. Das deutsche Model Heidi Klum lädt jährlich zu ihrer mittlerweile legendären Halloween-Party ein. Ruhiger geht es da im Weißen Haus zu. Traditionell verteilen der US-Präsident und die First Lady Süßigkeiten an Kindern. Jill Biden ließ es sich nicht nehmen, sich dafür passend zu kleiden.