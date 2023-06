Walkman, Trainingsjacke und Bauchtasche: Am Samstag ging es auf dem Verladehof der Brauerei Zötler zurück in die neunziger Jahre. Das Partyvolk hatte sich in die passenden Klamotten dazu geschmissen und tanzte zu den Beats von DJ Effay. Im Schein der Neonlichter ließen die Besucher es krachen.