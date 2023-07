Festival-Bildergalerie: Festival "Insanity in the sun" begeistert in Füssen mit Schlager und Techno

Schlager und Techno auf einem Festival? Passt das zusammen? Die Stimmung auf dem Festival "Insanity in the sun" in Füssen, das genau diese beiden Musikrichtungen am Samstag kombiniert hat, hat bewiesen, dass es geht. Nachmittags begeisterten Sänger wie Ikke Hüftgold mit Schlager- und Mallehits, abends legten DJs Hard Style, Techno und Dance auf.

Konzept aus Schlager und Techno ging auf

Die Stimmung auf dem Festival war sehr gut. Die Massen hatten Spaß. Auch seitens der Polizei gab es keinen Ärger. Die Leute fanden die Idee Schlager und Techno am selben Tag zu spielen recht gut, berichtet unser Reporter. Die Veranstalter hatten zwar mit mehr Menschen gerechnet, hieß es von ihrer Seite, aber das Konzept ging auf.