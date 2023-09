Bilder vom Konzert: "Facing Fears" und "Sum Night 38" rocken in Sonthofen

Unter dem Motto "Fast and Heavy" traf am Freitagabend im Barfly in Sonthofen Pop-Punk auf Modern Hard Rock. Genauer gesagt spielten die Bands "Sum Night 38" und "Facing Fears" live vor gut 100 Gästen.

Sum Night 38 überzeugt als Vorband

Mitglieder der Bands waren für den Auftritt teils aus Nürnberg angereist. Das Publikum feierte die Vorband sumnight38 aus Holzgünz gebührend ab bevor die Jungs von "Facing fears" aus Illertissen das Barfly zum Beben brachten, wie unser Fotograf berichtet. Besonders bewunderte das Publikum den Gittarist von sumnight38, der mit nur drei Prozent Sehvermögen die Gittare im wahrsten Sinne blind beherrscht. Das erste Mal spielte die Band ihren neuen Song "Cold as Ice" vor Livepublikum.

Facing Fears rocken das Barfly

Danach lieferten die fünf Vollblutmusiker von "Facing Fears" Modern Hard Rock. Das mag anfangs in vielen Ohren widersprüchlich klingen, jedoch verkörpert "Facing Fears" genau diesen Spagat, der die "gute, alte Zeit" mit modernem Sound verbindet - und damit überzeugt!