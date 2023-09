Am Freitag fand wieder das Fiat-500-Treffen in Memmingen statt. 20 Fahrzeuge, davon 19 Fiat Oldtimer und ein Roller trafen sich beim Italienischen Spezialitätenmarkt. Bei einer Rundfahrt wurde auch Station auf dem Memminger Marktplatz gemacht. Die Zuschauer hatten viel Freude an den knatterten Fahrzeugen.