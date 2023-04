Bildergalerie: Bildergalerie: Rock trifft auf Klassik in der Big Box in Kempten

3.000 Gäste sind am Sonntag in die Big Box Allgäu in Kempten geströmt, um Klassiker der Rockgeschichte aus hochkarätiger Hand zu hören. Bei "Rock meets Classic" waren dieses Jahr Sascha Krebs, Mike Tramp (White Lion), Maggie Reilly (Mike Oldfield), Ronnie Romero (Rainbow), Mick Box & Bernie Shaw (Uriah Heep), Dee Snyder (Twisted Sister) und Joey Tempest (Europe) auf der komplett ausverkauften Tour dabei. In Kempten heizten sie ihrem Publikum ordentlich ein, das sich schon bald von seinen Plätzen erhob und mit den Musikern feierte.