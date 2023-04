Bildergalerie: Bildergalerie: Irish Heartbeat begeistert das Publikum in Kempten

Mit einer Mischung aus traditioneller und moderner irischer Musik hat "Irish Heartbeat" am Dienstagabend den St. Patrick´s Day in der Kultbox in Kempten nachgefeiert. Mit viel Spiellaune und Können begeisterten die drei Bands "Alfi", "Fourth Moon" und "The Outside Track" das Publikum. Beim letzten Lied animierte "The Outside Track" die Zuschauer zum Mitsingen. Als bei der gemeinsamen Zugabe dann alle Musiker noch einmal auf der Bühne waren, jubelte das Publikum ihnen ihm Stehen zu. Für die Musiker war Kempten die letzte Station ihrer langen Tournee, die sie einmal durch ganz Deutschland geführt hatte.

Fotos: Christian Gögler