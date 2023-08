Best-Of-Bildergalerie: Allgäuer Festwoche 2023 in Kempten: Festzelt-Fotos vom Freitag!

Wenn am nächsten Tag keine Arbeit ansteht, feiert es sich gleich leichter - das dachten sich wohl viele Festwochen-Besucher in Kempten. Das Gelände war am Freitag rappelvoll! Auch im Festzelt drängten sich die feiernden Gäste dicht an dicht auf den Bierbänken aneinander. Die schönsten Bilder von der Party seht ihr hier.

