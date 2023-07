Zu einer nicht alltäglichen Übung in einem leerstehenden Postgebäude rückten am Freitagabend die Rettungshundestaffel des ASB Allgäu und die THW Jugend Sonthofen aus. Kinder spielten auf dem über 7.600 Quadratmeter großen Gelände und machten ein Feuer. Bei dem Übungsszenario kam es zu einer Explosion und die Kinder versteckten sich verletzt in dem großen und verwinkelten Gebäudekomplex.