Zu einem brennenden Pkw, wurde die Feuerwehr Immenstadt am Dienstagabend in ihrem Übungsszenario in die Tiefgarage unter dem Klostergarten gerufen. Ein Elektro-Pkw fing Feuer und brannte direkt vor einem Technikraum, in dem sich gerade Mitarbeiter befanden. Die im Technikraum arbeitenden Personen wurden dabei verletzt und mussten gerettet werden.

Bilder: Benjamin Liss