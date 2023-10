Bildergalerie: Sowjetisches Transportflugzeug Anontov AN-124-100 landet in Suttgart

Ein wahrer "Brummer“ landete vergangene Woche unter den Augen vieler Fans mit rund vier Stunden Verspätung am Flughafen in Stuttgart: eine 37 Jahre alte Antonov AN-124-100. Das sowjetische Transportflugzeug, das Ende der 1970er Jahre für die Streitkräfte konzipiert wurde, setzte am späten Freitagabend in der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf. Der Grund: Die Maschine, die unter ukrainischer Flagge fliegt, musste eine Produktionsstraße für die pharmazeutische Industrie transportieren.