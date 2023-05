Viel los war auch beim diesjährigen Seifenkistenrennen in Schrattenbach. Veranstalter durch die Jugendleiterrunde Dietmansried, fuhren insgesamt 11 Teilnehmer gegeneinander. Gleich in den Proberunden kam es zu einem Unfall. Ein Fahrer war mit seiner Seifenkiste in einer Linkskurve in Schräglage gekommen und umgekippt.

Bilder: Benjamin Liss