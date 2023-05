Bildergalerie: Mittelaltermarkt in Unterthingau lockt scharenweise Besucher an

Am Wochenende fand bei gutem Wetter der Mittelaltermarkt in Unterthingau statt. Am Samstag und am Sonntag ließen sich zahlreiche Besucher zurück ins Mittelalter entführen.

Der Mittelaltermarkt in Unterthingau: Eine Reise in die Vergangenheit

Ritter, Herolde, Gaukler und Musikanten erweckten den mittelalterlichen Markt für die Besucher zum Leben. Stände mit Essen und Getränken sorgten für das leibliche Wohl des Marktvolkes. Zusätzlich gab es Stände mit Handwerkskünsten oder Gebasteltem, die die Gäste zum Staunen einluden.

Wer noch mehr über das Treiben auf dem Mittelaltermarkt in Unterthingau erfahren möchte, findet auf allgäuer-zeitung.de noch weitere Informationen zum Ablauf und dem Programm.