Schlagersängerin und "Let's Dance"-Kandidatin: "Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie" - Michelle zieht für Playboy blank

Schlagersängerin und "Let's Dance"-Kandidatin Michelle ziert das Cover der April-Ausgabe des Playboys. Die 50-Jährige möchte mit ihrem Nacktauftritt anderen Frauen Mut machen. "Mit 50 Jahren bin ich so schön wie noch nie. Ich denke, wenn man an sich arbeitet und gut mit sich umgeht, kann man auch nach mehreren Schwangerschaften und mit 50 Jahren noch so aussehen wie ich heut", sagt Michelle im Interview mit dem Männermagazin. [embedcode=wglysei9l0a][/embedcode]

Wohlfühlen am wichtigsten

Das wichtigste sei aber, dass man sich wohlfühlt. "Es gibt ja viele Frauen, die sagen, sie fühlen sich zu alt, zu dick. Denen möchte ich sagen: Nein, man kann immer an sich arbeiten", so die Schlagersängerin. [embedcode=zl92cazoiph][/embedcode]

Michelle ist schon zum zweiten Mal im Playboy

Michelle ist nicht zum ersten Mal im Playboy. Schon im April 2006 zog sie für das Magazin blank. "Ich bin jetzt 50 - genauso wie der Playboy. Es war mir also schon mal eine Ehre, zum 50. Playboy-Jubiläum so eine Anfrage zu bekommen", freut sich die Sängerin. Für sie stehe das Magazin heute auch für Emanzipation. Michelle erklärt: "Die Frau heute darf einfach viel mehr Frau sein. Sie darf sich selber leben, ihren Körper zeigen, freizügig sein. Sie muss sich nicht mehr verstecken. Das finde ich großartig, schließlich ist der Mensch nackt geboren. Es ist für mich das Normalste, sich so zu zeigen, wie Gott einen schuf."

