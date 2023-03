Handball-Bildergalerie: TV Waltenhofen gewinnt sensationell gegen den bisher ungeschlagenen Tabellenführer HSG Gröbenzell-Olching

Die Herren des TV Waltenhofen machten gestern Abend die Sensation perfekt! Sie gewannen, gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer, mit elf Toren Vorsprung.

Verlor man das Hinspiel noch mit sechs Toren Differenz, so war dies eine klare Ansage an die künftigen Gegner. In der 53. Minute sah ein Spieler der HSG Gröbenzell-Olching noch die rote Karte, aber das war für das Endergebnis nicht mehr entscheidend. Souverän brachten die Waltenhofener Herren das Spiel über die Distanz und gewannen verdient mit 42:31.

Fotos: Florian Röthel