Bildergalerie: TV Waltenhofen gewinnt das Derby gegen den SG Kempten-Kottern

Die Parkplätze waren alle belegt, die einen waren beim St. Martins Umzug und die anderen freuten sich auf das Derby gegen den Tabellenführer in der Mehrzweckhalle in Waltenhofen. Die Ränge waren gut gefüllt und es versprach ein heißes Match zu werden. Es ging Schlag auf Schlag und das Spiel war eines Derby würdig. Schnelle Konter, körperbetont und mit viel Engagement auf beiden Seiten. Zur Halbzeit hieß es 14 : 11 für den TV Waltenhofen. In der 2. Halbzeit wurde das Spiel noch hitziger und es folgten einige 2-Minuten-Strafen, mehrere gelbe, sowie eine rote Karte. Am Ende gewann der TV Waltenhofen mit 29 : 27.