In der Handball Landesliga Männer Staffel Süd traf gestern Abend in der Turnhalle in Ottobeuren der TSV Ottobeuren auf den TSV Landsberg. Die Mannschaft von Trainer Daniel Berkessel war gut eingestellt auf den Gegner und konnten frei aufspielen. Zur Halbzeit stand es bereits 15:9 und am Ende hatten die Ottobeurer den Sieg mit 31:18 in der Tasche.

Herausragender Werfer war wieder einmal Marcel Heil mit insgesamt 10 Toren davon 3/3 Siebenmeter.

Fotos: Siegfried Rebhan