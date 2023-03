Handball-Bildergalerie: TSV Ottobeuren gewinnt nervenaufreibendes Spiel gegen den Eichenauer SV

Am Samstagabend kam es in der Dreifach-Turnhalle in Ottobeuren zu der Landesliga Männer Staffel Süd Begegnung TSV Ottobeuren gegen Eichenauer SV. Die Ottobeurer nahmen in der 1. Halbzeit das Heft in die Hand und zeigten den Gästen dass sie die Vorrundenniederlage wieder gut machen wollten. Die Gelbschwarzen gingen zeitweise mit vier Toren Vorsprung in Führung und führten zur Halbzeit mit 13:11.

In der 2. Hälfte wurde es aber noch mal eng für die Mannschaft von Daniel Berkessel denn die Gäste konnten kurzzeitig sogar mit einem Tor in Führung gehen aber die Ottobeurer kamen zurück und setzten ihrerseite die Gäste wieder unter Druck. Es ging jedoch hin und her. In der 59. Min. stand es nach einem Sieben-Meter-Tor wieder 24:24. Aber David Willert brachte mit seinem achten Tor den Siegtreffer 21 Sekunden vor dem Abpfiff im Tor der Gäste unter. Beim letzten Angriff der Gäste erkannten die Schiedsrichter auf Stürmerfoul und somit stand das Endergebnis fest. Der TSV Ottobeuren gewann 25:24.

Fotos: Siegfried Rebhan