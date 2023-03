Am regnerischen Samstag fand das Spiel zwischen dem TSV Weilheim II und dem TV Waltenhofen in der Jahnhalle in Weilheim statt. Punkt 16:15 Uhr hieß es Anpfiff! Es war ein spannender Schlagabtausch auf Augenhöhe, welcher mit einem fairern Unentschieden beendet wurde.

Endstand nach 60 Minuten war 34 : 34.

Fotos: Florian Röthel