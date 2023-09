Mit einer Punkteteilung haben sich am Samstag die HSG Dietmannsried/Altusried und der TSV Mindelheim beim Saisonauftakt in der Handball Bezirksliga getrennt. Mit einer Aufholjagd in der Schlussphase der Partie retteten die Frauen der HSG Dietmannsried/Altusried einen Punkt in eigener Halle. Nach einem Sechs-Tore-Rückstand zur Pause erzielte die HSG den Ausgleich in der letzten Spielminute.