Bildergalerie: Handballer des TSV Ottobeuren unterliegen dem TSV Niederraunau knapp mit 28:29

Eine knappe 28:29-Niederlage haben die Handballer des TSV Ottobeuren am Samstag in der Landesliga Männer Staffel Süd gegen den TSV Niederraunau einstecken müssen. Mit nur einem Tor weniger als die Gäste verloren die Hausherren vor einer tollen Zuschauerkulisse. Bester Werfer bei den Gastgebern war Philip Eßlinger mit neun Toren gefolgt von Fabian Nägele mit sechs Treffern und Jakob Mayer mit fünf Toren. In der Halbzeitpause unterhielt eine Tanzgruppe die Fans mit einer Vorführung.