Handball-Bildergalerie: Handball Herren: SC Weßling vs. TV Waltenhofen endet 24:31

Samstag um 13:30 Uhr machten sich die Herren und die Fans des TV Waltenhofen Handball auf den Weg zu ihrem letzten Spiel der Saison, beim SC Weßling. Anfangs gerieten die Waltenhofener in Rückstand. 4 Tore Differenz waren da auf der Anzeigetafel zu lesen. Aber die mitgereisten Fans feuerten ihre Mannschaft lautstark an und so hieß der Sieger nach 60 Minuten TV Waltenhofen. Der Endstand lautete: 24 : 31.

Nach dem Spiel wurde noch ausgelassen gefeiert und unter anderem der Torschützen-König geehrt.

Fotos: Florian Röthel