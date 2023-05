Die Handball Frauen in der Alpenvorland Bezirksoberliga TSV Ottobeuren trennten sich gegen die HSG Isar-Loisach mit 44:17 (25:9) Die Handball-Frauen vom TSV hatten einen Super-Ehrgeiz am Toreschießen an diesem Tag und eine hervorragende Torfrau im Tor die einfach Alles hielt was zu halten war.

Fotos: Siegfried Rebhan