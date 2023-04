Handballbildergalerie: Handball-Bezirksoberliga Frauen: TV Waltenhofen verliert gegen TSV Ottobeuren

Die Damen des TV Waltenhofen mussten sich im Spiel am Sonnntag dem TSV Ottobeuren geschlagen geben. Um 16:45 Uhr war Anpfiff des Spiels zwischen dem Tabellenzweiten (TVW) und dem Tabellendritten (TSV) der Frauen-Bezirksoberliga. Das Spiel war gepärgt von vielen Zweikämpfen, die zum Teil schmerzhaft endeten. Einige Zähne wurden in Mitleidenschaft gezogen, sowie diverse Sprunggelenke und Knöchel. Zur Halbzeit hatten die Waltenhofener Damen schon einen Rückstand von 4 Punkten, was sich bis zum Ende auch nicht mehr änderte. Am Ende stand es 25 : 29 für die Ottobeurer Damen.

Bilder: Florian Röthel