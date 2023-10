Handball-Bildergalerie: Handball-Bezirksoberliga Alpenvorland: TV Waltenhofen unterliegt dem SG Kaufbeuren/Neugablonz

Am Feiertag stand um 18:30 Uhr die Partie zwischen den Herren des TV Waltenhofen und der SG Kaufbeuren/Neugablonz an. Es ging Schlag auf Schlag und man begegnete sich auf Augenhöhe, weswegen es dann auch zur Halbzeit 15 : 14 stand.

Turbulentes Spiel mit viel Körpereinsatz

Die Zuschauer sahen ein spannendes und körperbetontes Spiel, weswegen es auch diverse zwei-Minuten Strafen, einige Gelbe und auch eine rote Karte gab. Der TVW kam immer wieder an die SG heran, konnte am Schluss aber die entscheidenden Treffer nicht setzen und so verloren sie ihr Heimspiel mit 25 : 28.