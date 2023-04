Das Heimspiel der Bezirksliga gegen den TSV Mindelheim konnte der TV Waltenhofen für sich entscheiden. Am Sonntag um 19:00 Uhr war Anwurf in der Halle in Waltenhofen. Die Männer schlugen sich souverän gegen den Tabellensiebten. Mit elf Toren Vorsprung gingen die Waltenhofener in die Halbzeit. Zum Schluss erhöhten die Herren den Vorsprung auf 15 Tore. Am Ende mussten sich die Mindelheimer mit 37:22 geschlagen geben.

Bilder: Florian Röthel