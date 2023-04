Handball-Bildergalerie: Handball-Bezirksliga Frauen: TSV Pfronten besiegt TV Memmingen

In der Handball Bezirksliga Frauen Staffel West konnten die Handballfrauen des TV Memmingen am Samstag den TSV Pfronten in der heimischen Halle begrüßen. Es entwickelte sich ein flottes und abwechslungsreiches Spitzenspiel vor großartiger Kulisse. Die Mädels vom TVM wollten die Meisterschaft unbedingt holen, allerdings hatten die Gäste etwas dagegen. Sie konnten das Spiel nach der ersten Halbzeit zu ihren Gunsten drehen. Am Ende stand es 22:23 für die Mädels aus Pfronten. Trotz der knappen Niederlage ist die Meisterschaft für den TVM in trockenen Tüchern.

Bilder: Siegfried Rebhan