Am Samstag hatte der TV Memmingen in der Handball Bezirksklasse Männer Staffel West die zweite Mannschaft von Dietmannsried/Altusried zu Gast. Zu Beginn des Spiels konnten die Memminger sich durch großen Einsatz einen Vorsprung von 18:14 erspielen. Gegen Schluss der Begegnung konnten die Gäste aber ihrerseits zulegen das Spiel zu ihren Gunsten drehen. Am Ende siegte der HSG Dietmannsried/Altusried II mit 30:33.

Bilder: Siegfried Rebhan