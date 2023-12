In der Handball-Bezirksoberliga der Frauen hat der TV Waltenhofen gegen den SV Pullach gewonnen. Die Damen trafen sich in der Mehrzweckhalle in Waltenhofen und gingen von Anfang an motiviert ins Spiel. Zur Halbzeit stand es schon 15:10 für die Waltenhofenerinnen. Die Führung wurde ausgebaut und am Ende gewann der TV Waltenhofen mit 31:23.