Bildergalerie: Wilde Schlussphase im Derby: TSV Babenhausen und der SV Egg trennen sich 2:2

Ein richtiger Fußball-Krimi spielte sich am Samstagmittag im Fuggermarkt Stadion in Babenhausen ab. In den letzten vier Minuten war die Spannung nicht zu übertreffen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, bot die zweite Halbzeit deutlich mehr Unterhaltung.

Zunächst gingen die Gäste durch Manuel Schedel mit 1:0 in Führung. Durch einen verwandelten Elfmeter durch Torsten Schuhwerk in der 88. Minute sah der SV Egg wie der sichere Sieger aus. Doch nur wenige Sekunden nach dem 0:2 traf der eigenwechselte Martin Moroz zum 1:2. Kurze Zeit später gelang Gästetorwart Christoph Wassermann eine Glanzparade, mit der er zunächst noch den Ausgleich verhinderte. Doch in der Nachspielzeit erzielte die Heimelf fast mit dem Abpfiff doch noch der Ausgleichstreffer.