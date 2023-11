Bildergalerie: VfB Durach muss sich Unterhaching II geschlagen geben

Mit 2:3 hat der VfB Durach am Dienstag gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Unterhaching verloren. Das Nachholspiel in der Landesliga Südwest fand unter widrigen Wetterbedingungen in der Oberallgäuer Gemeinde statt. Die Gäste gingen nach 12. Minuten durch einen Treffer von Dominique Girtler in Führung. In der 33. Minute glich Moritz Stadelmann für die Hausherren aus. Doch das währte nicht lange. Sechs Minuten später schoss Leonard Grob das 2:1 für die Gäste.

Die Oberallgäuer kämpften sich jedoch wieder heran. In der 58 Minute glich Nikolas Leibbrandt für Durach aus. Doch das letzte Wort hatten die Gäste: In der 67. Minute erzielte Florian Schuler den Siegtreffer für Unterhaching.