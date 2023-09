Fußball-Bildergalerie: Unentschieden zwischen der SG Niedersonthofen-Martinszell und dem FC Thalhofen

Am Samstag um 15:30 Uhr spielte die SG Niedersonthofen-Martinszell in der Bezirksliga Schwaben Süd gegen den FC Thalhofen. Nach zwei Minuten stand es bereits 2:0 für den FC Thalhofen - so hatte das sicher niemand erwartet, aber die SG steckte den Kopf nicht in den Sand. Nach 11 Minuten erzielten sie den Anschlusstreffer zum 1:2. Nach der Pause dauerte es abermals nur 2 Minuten und die "Nisoboys" glichen zum 2:2 Endstand aus.