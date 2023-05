In der Kreisklasse Allgäu 1 spielten am Sonntag der SC Unterrieden und der TV Boos gegeneinander. Weder die Hausherren aus Unterrieden, noch die Gäste aus Boos konnten sich durchsetzten. 1:1 war am Ende auf der Anzeigetafel zu lesen.

Fotos: Erwin Hafner