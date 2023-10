Fußball-Bildergalerie: TV Erkheim verliert mit 1:2 gegen den TSV Aindling

Mit der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Aindling ist beim TV Erkheim die Serie mit sieben ungeschlagenen Spielen gerissen. Die Gäste gingen mit einem Schuss von Christian Adrianowytsch aus 18 Metern in Führung, wobei der Ball vom Innenpfosten ins Tor sprang (32.). Kurz nach der Pause unterlief Joshua Holzapfel ein verhängnisvoller Rückpass in die Beine von Antonio Mlakic, der die Führung der Aindlinger auf 2:0 ausbaute (53.). Manuel Merk verkürzte schließlich mit einem Handelfmeter auf 1:2 (79.). In der Schlussphase traf Aindlings Mlakic zunächst den Pfosten (89.) und erhielt in der gleichen Minute eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe. Zweimal musste TVE-Torhüter Egle dann noch mit einer Fußabwehr retten.