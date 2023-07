In einer temporeichen und kampfbetonten Begegnung unterlag der TV Erkheim vor 290 Zuschauern gegen den SC Olching mit 1:2. Erkheim ging zwar durch Manuel Merk in Führung (25.), doch gelang Luka Batarilo-Cerdic mit einer Direktabnahme der 1:1-Ausgleich. Den 2:1-Siegtreffer erzielte Ferenc Ambrus in der 63. Minute.