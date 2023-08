Drei wichtige Punkte hat der TV Erkheim beim 3:0-Sieg gegen den TSV Bobingen eingefahren. Die Gastgeber gingen durch ein Eigentor von Manuel Britsch in Führung (24.). In der zweiten Halbzeit stellte Manuel Merk durch zwei Treffer (63./89.) den 3:0-Erfolg für Erkheim sicher. Der Bobinger Paul Simler musste nach einem Foulspiel in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.