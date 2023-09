Fußball-Bildergalerie: TV Erkheim gewinnt mit 4:1 gegen SC Aufkirchen

In einem für die Heimmannschaft chancenreichen Spiel besiegte der TV Erkheim vor 270 Zuschauern den SC Aufkirchen mit 4:1. Erkheim begann mit zwei schnellen Toren jeweils von Manuel Merk nach genauen Querpässen von Maxime Honold bzw. Maximilian Reichenberger (9./13.). Danach erspielte sich der TVE über den Flügel mehrere glasklare Tormöglichkeiten. Schließlich gelang Reichenberger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch noch der längst überfällige Treffer zum 3:0 (45 +2). Wie aus dem Nichts fiel dann der Gegentreffer zum 1:3 durch Simon Babel (60.). In der Folgezeit drohte das Spiel zu kippen, da Erkheim seine Linie verlor. Die Mittelfranken trafen in der 65. Minute jedoch nur die Latte. Jeweils eine Zehn-Minuten-Zeitstrafe kassierten Stefan Oswald (TVE/68.) und Oscar Ladenburger (SCA/72.). Mit seinem dritten Treffer entschied Merk das Spiel endgültig zugunsten des TVE (84.).