Fußball-Bildergalerie: TV Erkheim gewinnt in Ehekirchen klar mit 0:4

Mit einer starken kämpferischen Leistung kompensierte der TV Erkheim den Ausfall von drei Stammspielern und siegte verdient mit 4:0 in Ehekirchen. In einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging der TVE durch einen Flachschuss ins lange Eck von Valentin Wiest mit 1:0 in Führung (12.) und Raphael Honold erhöhte von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck zum 2:0 (27.). Zu Beginn der zweiten Hälfte setzte Ehekirchen die Gäste mächtig unter Druck. Nachdem der Erkheimer Manuel Merk im Abschluss mehrmals gescheitert war, erzielte er schließlich mit einer Einzelleistung das 3:0 (73.). Derselbe Spieler sorgte dann auch noch für den 4:0-Endstand (80.).