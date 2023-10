Bildergalerie: TV Erkheim besiegt mit 3:2 den TSV Jetzendorf

TV Erkheim

Jetzendorf

Stefan Stöckl

Spielminute

Valentin Wiest

Manuel Merk

Merk

Benedict Geuenich

Mit einem 3:2-Erfolg ist deram Dienstag auszurück. Die Gäste mussten nach einem Treffer vonbereits in der ersteneinem Rückstand hinterherlaufen, denjedoch in der 33. Minute ausglich. Ein Foul anim Strafraum führte in der 41. Minute zu einem Strafstoß, den er selbst sicher zur 2:1-TVE-Führung verwandelte. In der zweiten Halbzeit schloss erneuteinen Konter mit einem Schuss ins lange Eck zum 3:1 ab. Nachdemdurch einen Foulelfmeter verkürzt hatte, wurde es für die Gäste nochmals eng. Doch sie brachten den Vorsprung sicher über die Zeit.