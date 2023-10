Bildergalerie: TV Erkheim besiegt mit 1:0 den TSV Gilching-Argelsried

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der TV Erkheim am Sonntag wieder einmal einen Sieg eingefahren. Vor heimischen Publikum gewannen die Unterallgäuer knapp mit 1:0 gegen den TSV Gilching-Argelsried in der Landesliga Südwest. Der entscheidende Treffer fiel in der 21. Spielminute, als Valentin Wiest mit einem Flachschuss aus 13 Metern Entfernung erfolgreich abschloss. Der TV Erkheim hat nun 29 Punkte auf dem Konto und liegt damit auf dem dritten Tabellenplatz in der Landesliga Südwest. Diese führt aktuell der TSV Schwabmünchen (33 Punkte) vor dem FC Kempten (30 Punkte) an.