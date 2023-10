Bildergalerie: TV Boos gewinnt mit 2:1 gegen den FC Bad Wörishofen

Einen 2:1-Sieg hat der TV Boos am Sonntag in der Kreisliga Allgäu Nord gegen den FC Bad Wörishofen eingefahren. Vor heimischem Publikum ging der TV Boos schon nach elf Minuten durch einen Treffer von Alexander Gantenbein in Führung. In der zweiten Halbzeit gelang den Gästen durch ein Tor von Tim Krammer in der 63. Minute zwar der Ausgleich. Doch der währte nur 21. Minuten lang. Dann holte Marcel Kössinger mit seinem Tor zum 2:1 die Führung für die Hausherren zurück. Daran sollte sich auch bis zum Schlusspfiff nichts mehr ändern.