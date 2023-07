In einem Testspiel am Sonntag gewann Türk Sport Kempten beim TSV Dietmannsried mit 5:0 Toren. Mit zwei verwandelten Elfmetern ging Türk Sport Kempten in die Halbzeitpause. Mit drei Toren in der zweiten Hälfte, darunter ein Eigentor des TSV Dietmannsried, machte Türk Sport Kempten den Sieg perfekt.